كهرباء ذي قار تنفذ مشروعا لفك الاختناق بالطاقة في احدى قرى البطحاء

2019/02/18 | 12:08

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شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت مديرية توزيع كهرباء ذي قار اليوم المباشرة بمشروع فك الاختناق في توزيع الطاقة في احدى قرى ناحية البطحاء غربي المحافظة .





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت مديرية توزيع كهرباء ذي قار اليوم المباشرة بمشروع فك الاختناق في توزيع الطاقة في احدى قرى ناحية البطحاء غربي المحافظة .وذكر بيان للمديرية حصلت شبكة اخبار الناصرية على نسخة منه اليوم ان الملاكات الهندسية والفنية في مركز صيانة البطحاء باشروا اليوم باعمال فك اختناق الشبكة الكهربائية لقرية (حسين عبيد) في ناحية البطحاءواوضح ان العمل يتضمن نصب محولة سعة (٢٥٠ كي في أي ) وتشييد شبكة ضغط عالي بطول (١٠٠٠) متر مع نصب عشرة أعمدة ضغط عالي وتشييد شبكة ضغط واطي بطول (٨٠٠ ) متر .

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