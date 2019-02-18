نفوق خمسة الاف دجاجة اثر احتراق حقل دواجن في سوق الشيوخ

2019/02/18 | 12:08

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شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت شرطة ذي قار عن نفوق خمسة الاف دجاجة اثر احتراق حقل دواجن في قضاء سوق الشيوخ جنوبي ذي قار .





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت شرطة ذي قار عن نفوق خمسة الاف دجاجة اثر احتراق حقل دواجن في قضاء سوق الشيوخ جنوبي ذي قار .وقال مصدر في الشرطة لشبكة اخبار الناصرية ، ان حقل دواجن عائد لمواطن من سكنة سوق الشيوخ احترق اليوم بالكامل ونفقت فيه خمسة الاف دجاجة فضلا عن عدد من الاضرار المادية .وبين ان فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد النيران فيما اشارت التحقيقات الاولية الى ان الحريق ناجم عن انفجار اسطوانة غاز داخل الحقل .انتهى،ت ع ح.

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