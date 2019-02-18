تأجيل جلسة برلمان كوردستان .. لهذا الموعد !

2019/02/18 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس السن لبرلمان كوردستان ريفينك هروري (قبل قليل) تأجيل جلسة البرلمان التي كانت مقررة في الـ 11 من صباح اليوم الاثنين ، الى الثالثة من بعد الظهر .

هروري الذي خرج من اجتماع مع رؤساء الكتل النيابية اعلن عن التأجيل في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان.

معلومات حصلت عليها (باسنيوز) تفيد بأن طلب التأجيل جاء من حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني الذي حل ثانياً في انتخابات 30 سبتمبر/أيلول الماضي التشريعية في اقليم كوردستان ، بعد الديمقراطي الكوردستاني .



كما اشارت هذه المعلومات الى ان الديمقراطي رفض طلباً للوطني بتأجيل الجلسة لـ 24 ساعة ، اي حتى الثلاثاء، واصر على عقدها اليوم .

وقال رئيس برلمان كوردستان المؤقت ريفينك هروري ، ان التأجيل جاء من اجل ضمان واتاحة الفرصة لحضور كافة الكتل النيابية جلسة اليوم.





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