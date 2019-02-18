المحكمة الاتحادية: حسم 25 دعوى دستورية منذ بداية العام الحالي

2019/02/18 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، حسم 25 دعوى دستورية منذ بداية العام الحالي، لافتة إلى إعطائها مبادئ دستورية مهمة.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في تصريح صحفي على هامش المشاركة في معرض بغداد الدولي للكتاب، إن "المحكمة الاتحادية العليا حسمت منذ بداية العام الحالي 25 دعوى دستورية".وأضاف الساموك، أن "المحكمة رسخت مبادئ دستورية مهمة من خلال هذه الدعوى بعضها يتعلق بحقوق المحاضرين في الجامعات، والدفاع القانوني، والآليات الدستورية لتوزيع الثروة النفطية، والطعن بأحكام محكمة التمييز الاتحادية وموضوعات أخرى".وأشار إلى أن "احكام المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة وفق المادة 94 من الدستور".انتهى

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