2019/02/18 | 12:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فيتو | وارسو الزواج العربي الاسرائيلي | مع محمد الساعدي 2019/2/17) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: hEf9Ft-05NY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فيتو | وارسو الزواج العربي الاسرائيلي | مع محمد الساعدي 2019/2/17) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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