2019/02/18 | 12:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المصدر: التغيير ستحصل على 7 مناصب أخرى بمجلس أمن الإقليم و 3 ممثلين لحكومة كردستان في الخارج هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/18 | 12:17.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المصدر: التغيير ستحصل على 7 مناصب أخرى بمجلس أمن الإقليم و 3 ممثلين لحكومة كردستان في الخارج) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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