رئاسة مجلس محافظة كركوك تؤجل جلسة اليوم

2019/02/18 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أعلنت رئاسة مجلس محافظة كركوك، الاثنين، عن تأجيل عقد جلسة اليوم إلى إشعار آخر، عازية السبب إلى عدم اتفاق الكتل السياسية على عقدها في موعدها المحدد.وذكر بيان مقتضب صدر عن المكتب الإعلامي للرئاسة ، أن “مجلس محافظة كركوك قرر تأجيل جلسته المقرر عقدها اليوم إلى إشعار آخر”.وعزت رئاسة المجلس، في بيانها، السبب ...

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