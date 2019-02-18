إحالة ثلاثة مسافرين ايرانيين للقضاء لمخالفتهم قانون الاقامة

2019/02/18 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس احالت هيئة المنافذ الحدودية، الأثنين، ثلاثة مسافرين ايرانيين للقضاء لمخالفتهم قانون أقامة الاجانب في العراق.وذكر اعلام الهيئة، في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه اليوم، (١٨ شباط ٢٠١٩)، أن “كوادر الهيئة احالت ثلاثة مسافرين ايرانيين للقضاء لمخالفتهم قانون أقامة الاجانب في العراق”.وأضاف البيان، أن “المسافرين تم ضبطهم بالتعاون مع مكتب […]

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