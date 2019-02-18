نقلة نوعية في علاج السكري.. إنتاج الأنسولين من خلايا جديدة بالبنكرياس

2019/02/18 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..نجح باحثون من جامعة جنيف السويسرية في إنتاج الأنسولين عبر خلايا أخرى غير تلك التي تنتجه، وذلك في محاولة لتقديم علاج حاسم لمرض السكري، يحد من معاناة المرضى بسبب استخدام حقن الأنسولين بشكل متكرر.وقال الباحثون ، ان ” الأنسولين يُصنع في خلايا “بيتا” التي تقوم بضخه في مجرى الدم، لكن الباحثين تمكنوا في […]

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