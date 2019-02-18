2019/02/18 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الخطيب : داعش تسبب بفقدان 4500 ميكاواط من الطاقة الكهربائية

18/02/2019 12:07:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلن وزير الكهرباء، لؤي الخطيب، الاثنين ، ان "ما هُدر من اموال في العراق على الطاقة الكهربائية بسبب سوء الادارة والفساد كان يمكن ان ننتج بها 70 الف ميكاواط وهو يعادل انتاج ايران والسعودية".

وذكر الخطيب في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "مشكلة الكهرباء في العراق تتلخص في الانتاج والتوزيع والنقل، وهناك تدخلات سياسية في عمل الوزارة والمحاصصة ولابد من منعها".

وأشار الى "أكثر من 4 ملايين مستهلك عشوائي للطاقة الكهربائية وهي مصنفة ضمن التجاوز على الشبكة" كاشفاً عن "خطط عاجلة وسريعة لتوفير الطاقة الكهربائية للصيف المقبل وهي تشمل كل محافظة".

ولفت الى ان "صيف 2019 ليس نهاية العام وقبلنا التحدي ومتوجهون بكل ما متاح من صلاحيات وامكانيات مالية الى ان نجعل عام 2019 افضل من 2018 بنسبة 15% وهي ليس على مستوى الانتاج بل على قطاعات النقل والتوزيع أيضاً".

وأوضح الخطيب ان "أكثر من ترليون دينار تم استقطاعه من موازنة الوزارة في 2019 والموازنة تكفي لرواتب وقروض" كاشفا عن "فقد 4500 ميكاواط من الطاقة الكهربائية بسبب داعش الارهابي وتخريبه لمحطات كهرباء"

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