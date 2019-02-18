هيئة النزاهة: إحالة (3070) متهما إلى القضاء منهم (11) وزيرا

2019/02/18 | 12:23

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سياسة ,

2019/02/18 13:53

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بغداد- العراق اليوم:

كشف رئيس هيئة النزاهة القاضي (عزت توفيق جعفر)، الاثنين، عن إحالة (3070) متهما إلى القضاء خلال العام الماضي.

وأشار القاضي جعفر، اليوم 18 شباط 2019 خلال المؤتمر الصحفي المنعقد للإعلان عن تقرير الهيئة السنوي لعام 2018 إلى أن عدد الوزراء ومن بدرجتهم الذين تمت إحالتهم إلى القضاء خلال عام 2018 بلغ (11) وزيرا ومن بدرجته، صدر بحقهم (22) قرارا بالاحالة، و(156) من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم ، صدر بحقهم (224) قرارا بالإحالة.

وفي جانب آخر من المؤتمر قال القاضي جعفر إن عدد المشاريع المتلكئة التي فتحت فيها قضايا جزائية بلغ (644) مشروعا، بلغت أقيامها (5,486,303,401,793) ترليونات دينار عراقي، و(6,546,142,288) مليارات دولار أمريكي.

وأضاف أن المبالغ التي تم ضبطها في تلك العمليات بلغت (1,610,966,817) مليار دينار عراقي، و(133,400) دولار أميركي.

وتابع، القاضي جعفر أن 56 حكما بالإدانة صدر بحق 45 من الوزراء والدرجات الخاصة والمديرين العامين خلال 2018.

وكشف عن أحكام الإدانة الصادرة بحق بحق الوزراء ومن بدرجتهم عام 2018، مؤكدا إدانة أربعة وزراء صدرت بحقِّهم سبعة أحكام بالإدانة.

واوضح القاضي أن عدد المديرين العامين والدرجات الخاصة الذين صدرت بحقهم أحكام بالإدانة بلغ (41) مداناً صدرت بحقهم (49) حكما.

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