وزير التعليم العالي يوجه بتعيين الكفيف احمد جواد كاظم المتخرج الأول من جامعة ذي قار

2019/02/18 | 12:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل بتعيين الكفيف احمد جواد كاظم المتخرج الأول على كلية الآداب

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