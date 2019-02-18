القبض على متهم اغتصب طفلة في الموصل

2019/02/18 | 12:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين 18 شباط 2019، القبض على متهم إغتصب طفلة في الجانب الأيمن لمدينة الموصل (مركز محافظة نينوى).وذكر بيان للناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن، اطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، أن "مديرية شرطة أم الربيعين التابعة لقيادة شرطة نينوى وبعد تشكيل فريق عمل ومتابعة مستمرة بإشراف قائد الشرطة ألقت القبض على متهم قام بإرتكاب جريمة إغتصاب بحق طفلة بريئة بعمر الزهور".وأضاف البيان انه "يث تم تدوين أقوال المتهم بالإعتراف إبتدائياً وقضآئياً وتم توقيفه وفق المادة (٣٩٣ ق.ع) وإتخاذ الإجراءات القآنونية بحقه ليتم إحالته الى محكمة الجنايات لينال جزائه العادل".ولفت معن الى انه "تم القبض على المتهم في منطقة حي الرسالة في الجانب الأيمن لمدينة الموصل".

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