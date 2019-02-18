2019/02/18 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في مدينة الألف مئذنة، بين شوارع العاصمة المصرية، توجد آلاف المساجد، لكن يظل لبعضها رونقا خاصا، مثل جامع محمد علي الي يحمل اسم مؤسس مصر الحديثة.

ينقسم المسجد إلى جزئين: الشرقي وهو بيت الصلاة والغربي وهو الحرم أو الصحن.

وتوضح سارة خالد، مفتش آثار بجامع محمد علي، بعض التفاصيل حول هذا الأثر بقولها “تم بناء الجامع سنة 1830، وهو مقتبس من أحد المساجد في إسطنبول يدعى جامع السلطان أحمد الثالث أو الجامع الأزرق”.



هكذا استوحى باني هذا الجامع جوانبه المعمارية.

وتطل على الحرم هدية خاصة تلقاها محمد علي من أحد ملوك فرنسا.



ويقول ناجي حنفي، مدير عام آثار منطقة القلعة، “يتميز مسجد محمد علي بميزة صدى الصوت وغلبة الفن البيزنطي عليه، ووجود طبقة رخام الالباستر التي تكسو جدران هذا المسجد”.

أحب محمد علي هذا المسجد حتى اشتاقت نفسه أن تسكنه فأوصى أن يدفن به وكأنه قرر الاعتكاف بعد رحلة طويلة وشاقة من البناء.



وفي داخل قلعة الجبل، بمدينة القاهرة، ما زال الجامع يظهر متألقا فوق تلال المدينة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جامع محمد علي.. تحفة فنية تتألق في سماء القاهرة) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جامع محمد علي.. تحفة فنية تتألق في سماء القاهرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).