الحزب الديمقراطي عقب ابرام الاتفاقية رسميا مع التغيير: الباب مفتوح للجميع للإنضام لها

2019/02/18 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعا عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني روز نوري شاويس يوم الاثنين الاطراف والجهات السياسية في اقليم كوردستان الى الانضمام للاتفاق السياسي الذي تم ابرامه مع حركة التغيير.

وقال شاويس في مؤتمر صحفي عقده مع القيادي في التغيير جلال جوهر عقب توقيع الاتفاق بين الجانبين في "بيرمام" في اربيل انه "نأمل ان يكون هذا الاتفاق اساس للوحدة، وتنمية العملية السياسية في كوردستان خاصة في تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم ومعالجة الخلافات والمشاكل بين الاطراف السياسية".

واوضح ان هذا الاتفاق لا يعني انه يقتصر على الديمقراطي الكوردستاني وحركة التغيير"، مردفا بالقول ان "الباب مفتوح أمام الاطراف والجهات السياسية كافة للانضمام اليها".

من جهته قال جوهر خلال المؤتمر ان "هذه المرحلة الصعبة التي شهدتها كوردستان والمليئة بالمشاكل والمحن يجب ان نجتازها سوية".

ونوه الى ان "في اقليم كوردستان والعراق والمنطقة بأسرها هناك تجارب سيئة مع الاتفاقات التي تُبرم اذ لم يتم تنفيذها بالشكل المطلوب"، مردفا بالقول "نأمل ان تكون هذه الاتفاقية اساس لترسيخ الطمأنينة والاستقرار بين جميع الاطراف السياسية في كوردستان".

وقع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وحركة التغيير يوم الاثنين الاتفاق السياسي المبرم بينهما في "بيرمام" في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

ويتألف الاتفاق من 30 نقطة 18 منها تتعلق بإقليم كوردستان، والباقي تتعلق بالعلاقات بين أربيل وبغداد.

وصادق المجلس الوطني لحركة التغيير ليل الاحد، على الاتفاق المبرم مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني بشأن المشاركة في التشكيلة الجديدة لحكومة اقليم كوردستان.

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