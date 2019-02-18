اميركا تهدد قسد !

2019/02/18 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الولايات المتحدة أن الولايات المتحدة انها ستتوقف عن دعم

قوات سوريا الديمقراطية في حال تحالفت مع الرئيس السوري بشار الأسد

أو روسيا.

واوضح الجنرال الأمريكي باول لاكاميرا الذي يقود قوات التحالف

الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الارهابي ، ان بلاده ستواصل تدريب

وتسليح "قسد" طالما كانت الاخيرة شريكة لواشنطن لافتا الى ان هذا

الدعم سيتوقف في حال حال دخلت في تحالف مع دمشق او موسكو .



وكانت

وحدات حماية الشعب الكردية، التي تشكل "قوات سوريا الديمقراطية"

نواتها، قد بدأت في وقت سابق مفاوضات مع حكومة دمشق على خلفية إعلان

الولايات المتحدة عن انسحاب قواتها من سوريا قريبا وتصريحات أنقرة

عن عزمها القيام بعملية عسكرية شرقي الفرات بعد الانسحاب الأمريكي.

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