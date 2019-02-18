2019/02/18 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..أعلن حساب “معتقلي الرأي” بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن بدء بعض المعتقلين في السجون السعودية الإضراب عن الطعام، وذلك في إطار الضغط على الكيان السعودي لإطلاق سراح جميع المُعتقلين تعسفياً.وأكد الحساب المختص بنشر أخبار معتقلي الرأي بالسعودية، في تغريدات نشرها أمس الأحد، أن عبد الله الحامد أعلن في بيان من داخل المعتقل بدء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ثورة داخل السجون السعودية..



هذه تفاصيلها alansaar.

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