2019/02/18 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..اعلنت شبكة رصد المداهمات إنّها وثّقت في الأسبوع الثاني من شهر شباط 2019، أسبوع الذكرى الثامنة للثورة وفعاليّات العصيان المدني التي دعت إليها القوى المعارضة وقالت الشبكة أنّه في الفترة من 8 حتى 14 شباط الجاري منعت عناصر المرتزقة أكبر صلاة جمعة في جامع الإمام الصادق (ع) في بلدة الدراز للأسبوع الـ146 على التوالي، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحصائية تفضح بطش النظام البحريني alansaar.

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