الاسرة النيابية تعتزم عقد ورشة لمناقشة قانون العنف الاسري

2019/02/18 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت عضو لجنة الأسرة والمرأة والطفل النيابية ميسون الساعدي، الاثنين، عن عزم لجنتها عقد ورشة عمل داخل مجلس النواب لمناقشة قانون العنف الأسري قبل طرحه للتصويت.وقالت الساعدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هناك مطالبات نيابية وشعبية للاسراع في ادراج قانون العنف الاسري على جدول أعمال المجلس للحد من ظاهرة العنف الأسري”، مبينة أن لجنتها […]

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