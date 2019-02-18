توضيح سعودي بشأن تقارير شراء ولي العهد لمانشستر يونايتد

لكن يبدو أن هذا الاجتماع فسره البعض على أنه محاولة من ولي العهد السعودي للاستحواذ على مانشستر يونايتد، الأمر الذي نفاه وزير الإعلام السعودي.
وقال على تويتر: "الأنباء التي زعمت عن رغبة سمو الأمير محمد بن سلمان في الاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد أخبار عارية عن الصحة تماما".وأوضح الوزير السعودي، قائلا: "حقيقة الأمر أن النادي عقد اجتماعا مع صندوق الاستثمارات العامة لبحث مشروع رعاية إعلانية، والصندوق استمع إلى الاقتراحات كأي جهة استثمارية".
وأشار الشبانة إلى أن الاجتماع لم يسفر عن أي نتيجة.
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