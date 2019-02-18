المركزي الهندي يدرس تخصيص 4 مليار دولار من أرباحه للحكومة

2019/02/18 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أعلن البنك المركزي في الهند أنه سيفكر في عملية نقل مبكرة لجزء من أرباحه إلى الحكومة نظراً لحاجتها الماسة إلى النقد لتمويل تعهداتها قبيل الانتخابات الوطنية.





وستساعد أي دفعة من البنك المركزي في سد فجوة ميزانية الحكومة في السنة المنتهية في مارس بعد أن لم تتمكن من تحقيق أهداف تحصيل الضرائب والأصول.





وقال محافط البنك المركزي في الهند شاكتيكانتا داس اليوم الاثنين، إن مجلس الإدارة سيتخذ قراره بشأن الأرباح المحتجزة بعد الاجتماع بوزير المالية والأعضاء لمناقشة الميزانية والتوقعات الاقتصادية.





والأرباح المحتجزة هي التي تحققها المؤسسة، ولا توزعها على المساهمين، وذلك بهدف استثمارها في أعمال جديدة أو لتسديد ديون مستحقة، أو لتوزيعها على المستثمرين في مرحلة لاحقة.





وخُصص للحكومة مبلغ بنحو 280 مليار روبية (4 مليارات دولار) كمدفوعات مؤقتة من البنك الاحتياطي الهندي.





وكان وزير مالية الهند طلب من المركزي هناك نقل مبلغاً قيمته 270 مليار روبية من فائض رأس المال الذي احتفظت به في السنتين الماليتين السابقتين.





ويقدر مسؤولو وزارة المالية أن البنك الاحتياطي الهندي لديه ما لا يقل عن 3.6 تريليون روبية من رأس المال أكثر مما يحتاجه، حيث يقول البنك إن يمكن استخدامه للمساعدة في تعزيز البنوك الهندية الضعيفة.





وكان "أورجيت باتيل" محافظ المركزي الهندي السابق استقال من منصبه في ديسمبر الماضي نتيجة ضغوط الحكومة على البنك من أجل التنازل عن جزء من الاحتياطات الفائضة لديها لوضعها في استخدامات أكثر إنتاجية.





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