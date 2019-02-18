2019/02/18 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث كل من وزير الصناعة والمعادن صالح الجبوري والسفير التونسي في العراق إبراهيم الرزقي، اليوم الاثنين، مجالات التعاون الصناعي والفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين.

وذكر المكتب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصناعة لسفير تونس: نرغب بتطوير العلاقات والتوصل إلى اتفاقات للشراكة والاستثمار) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصناعة لسفير تونس: نرغب بتطوير العلاقات والتوصل إلى اتفاقات للشراكة والاستثمار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).