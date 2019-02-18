الحمداني يزور جريدة

2019/02/18 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار اليوم الأثنين، وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور عبد الامير الحمداني مقر جريدة "بين نهرين" الثقافية، واستقبله الشاعر شوقي عبد الأمير رئيس التحرير وهيئة تحرير

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