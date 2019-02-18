2019/02/18 | 13:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / بغداد ..
طالبت لجنة التربية النيابية, الاثنين, نقابة المعلمين العراقيين الى عدم الاستمرار بالاضراب او تجديده، مشيرة إلى أن رسالة الاضراب وصلت الى الحكومة.
وقالت عضو اللجنة اشواق كريم في تصريح لـ/المعلومة/، إن “استمرار اضراب المعلمين او تجديده مضر بالعملية التربوية ومضاره اكثر من منافعه”, مطالبة بـ”ايقاف الاضراب وعدم تجديده مستقبلا لان رسالة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية النيابية لنقابة المعلمين: رسالتكم وصلت) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
طالبت لجنة التربية النيابية, الاثنين, نقابة المعلمين العراقيين الى عدم الاستمرار بالاضراب او تجديده، مشيرة إلى أن رسالة الاضراب وصلت الى الحكومة.
وقالت عضو اللجنة اشواق كريم في تصريح لـ/المعلومة/، إن “استمرار اضراب المعلمين او تجديده مضر بالعملية التربوية ومضاره اكثر من منافعه”, مطالبة بـ”ايقاف الاضراب وعدم تجديده مستقبلا لان رسالة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية النيابية لنقابة المعلمين: رسالتكم وصلت) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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