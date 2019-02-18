التربية النيابية لنقابة المعلمين: رسالتكم وصلت

2019/02/18 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..طالبت لجنة التربية النيابية, الاثنين, نقابة المعلمين العراقيين الى عدم الاستمرار بالاضراب او تجديده، مشيرة إلى أن رسالة الاضراب وصلت الى الحكومة.وقالت عضو اللجنة اشواق كريم في تصريح لـ/المعلومة/، إن “استمرار اضراب المعلمين او تجديده مضر بالعملية التربوية ومضاره اكثر من منافعه”, مطالبة بـ”ايقاف الاضراب وعدم تجديده مستقبلا لان رسالة […]

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