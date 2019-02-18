مصدر يكشف عن آخر التطورات بشأن جلسة برلمان كردستان

2019/02/18 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أفاد مصدر مطلع، اليوم الاثنين، بالمناصب التي حصلت عليها حركة التغيير وفقا للاتفاقية الموقعة مع الديمقراطي الكردستاني حول تشكيل حكومة كردستان.وقال المصدر لـ/SNG/، إن “حركة التغيير ووفقا للاتفاقية الموقعة مع الديمقراطي الكردستاني حول تشكيل حكومة كردستان، حصلت على مناصب نائب رئيس إقليم كردستان، وزير المالية، وزير الإعمار ،وزير العمل والشؤون الاجتماعية”.واضاف “حصلت ...

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