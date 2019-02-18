الصحة: قريبا اطلاق استمارة التعيين لخريجي الكليات التقنية الأهلية للسنوات السابقة

2019/02/18 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في بيان لها اليوم الاثنين، انه سيتم قريبا اطلاق استمارة التعيينات لخريجي الكليات التقنية الأهلية للسنوات السابقة.

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