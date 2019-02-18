امانة بغداد تمنع بعض الاشخاص من بيع اراض تابعة للدولة بمنطقة بغداد الجديدة

2019/02/18 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منعت امانة بغداد،اليوم الاثنين، بعض الاشخاص من تقطيع وبيع قطع اراضي تابعة للدولة بمنطقة بغداد الجديدة.

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