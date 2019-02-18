مسؤول في الحزب الديمقراطي الكوردستاني: نرغب باختيار محافظ مستقل لكركوك

2019/02/18 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأعلن مسؤول فرع قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كَرميان، كمال كركوكي، اليوم الإثنين، 18 شباط، 2019، رغبة الحزب باختيار محافظ مستقل لكركوك.وقال كركوكي لشبكة رووداو الإعلامية بشأن تأجيل اجتماع مجلس محافظة كركوك: "الاجتماع كان بناء على دعوة الأخوة في الاتحاد، لكن وجود خلافات بين بعض المكونات والأعضاء، وعدم اكتمال النصاب القانوني دفعا رئيس المجلس وكالةً، ريبوار الطالباني لتأجيل الاجتماع لحين التوصل إلى توافق".وحول منصب محافظ كركوك، أشار إلى أن "مجلس المحافظة يتكون من 41 عضواً بينهم 26 عضواً من كتلة التآخي التي يملك فيها الحزب الديمقراطي الأغلبية"، مبيناً: "مجلس كركوك هو من سيختار المحافظ ونحن في الحزب الديمقراطي نؤيد أن يكون المحافظ مستقلاً ويحظى باتفاق جميع الأطراف ومنها الاتحاد الوطني الكوردستاني، ليتمكن من خدمة مواطني كركوك لا حزباً معيناً".ومضى بالقول: "نحن في الحزب الديمقراطي نرغب بإعادة تطبيع الأوضاع في كركوك واسترداد مقراتنا هناك، ليباشر مجلس المحافظة أداء مهامه ومنها انتخاب المحافظ".وبشأن موقع انعقاد اجتماع مجلس المحافظة، قال كركوكي: "لسنا مستعدين للعودة إلى كركوك قبل إعادة الأوضاع إلى طبيعتها".أعلنت رئاسة مجلس محافظة كركوك، اليوم الاثنين، عن تأجيل عقد جلسة كانت مقررة اليوم بالاتفاق بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، إلى اشعار اخر لعدم اتفاق الكتل السياسية.وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئاسة المجلس، ورد لشبكة رووداو الإعلامية، نسخة منه أنه "مجلس محافظة كركوك قرر تأجيل جلسته المقرر عقدها اليوم إلى اشعار آخر"، مبيناً أن "ذلك جاء نظراً لعدم اتفاق الكتل السياسية".

ترجمة وتحرير: شونم عبدالله

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