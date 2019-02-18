الحرس الثوري : اعتقال عدد من منفذي اعتداء زاهدان الارهابي وتدمير أوكارهم

2019/02/18 | 13:29

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أعلن الحرس الثوري الايراني عن اعتقال عدد من منفذي اعتداء زاهدان

الارهابي وتدمير أوكارهم.وقالت العلاقات العامة للحرس الثوري الايراني في بيان لها اليوم

الاثنين "عن قيام القوة البرية في لواء القدس باستطلاع وتدمير اوكار

للارهابيين الضالعين في الجريمة الاخيرة في سيستان وبلوجستان، وقامت

باعتقال روؤس هذه المجموعات في منطقة سراوان وخاش" .واضافت " تم اعتقال 3 ارهابيين وضبطنا 150 كيلوغراما من المتفجرات

المعدة للتفجير ، و600 كيلو مواد متفجرة قيد التحضير ".وتابح بيان الحرس الثوري : نأمل من الحكومة والجيش الباكستاني التعاون

ليتم القضاء على النواة الرئيسية للارهابيين بأقصى سرعة.

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