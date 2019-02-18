تحقيق الرصافة تصدق اعترافات عصابة تلاعبت بتاريخ صلاحية الأدوية لبيعها في بغداد

2019/02/18 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صدقت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة والجريمة

الاقتصادية اعترافات عصابة تعمل على تغيير تاريخ صلاحية الادوية

والمتاجرة بها في العاصمة بغداد.

وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ، ان

"المتهمين القي القبض عليهم في حي طارق في العاصمة بغداد وضبطت

بحوزتهم معدات ومكائن تستخدم في ارتكاب الجريمة كما ضبطت بحوزتهم

كميات كبيرة من الأدوية المتلاعب بتواريخ صلاحياتها معدة للبيع".

واشار البيان الى ان "المحكمة صدقت اعترافات المتهمين واتخذت

الاجراءات كافة بحقهم بغية إحالتهم للمحكمة المختصة لينالوا

جزاءهم العادل".

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