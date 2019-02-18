تداعيات خطيرة لقرار إسرائيل اقتطاع رواتب أسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين

2019/02/18 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مراسلنا في رام الله، ضياء حوشيه، تداعيات اقتطاع حكومة الاحتلال الإسرائيلي من رواتب أسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين، وقال إن السلطة الفلسطينية لن تتمكن من دفع تلك الرواتب، في ظل اعتمادها على أموال الضرائب، حيث انخفضت المساعدات المالية الخارجية التي كانت تُمنح إلى 70%.

وأشار مراسلنا، إلى أن هناك حملات واسعة من الإدانة والاستنكار لهذا القرار الغاشم، وأن هناك اجتماع، الأربعاء، للقيادة الفلسطينية لبحث طريقة الرد الأمثل على هذا القرار.

وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر، قرر، باقتطاع نحو 139 مليون دولار من عائدات السلطة الفلسطينية والتي تذهب كرواتبِ الأسرى الفلسطينيين وعائلات الشهداء.

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