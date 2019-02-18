«نوار تك».. نافذة طلاب غزة على التكنولوجيا

2019/02/18 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال ماهر أبو شاب، منسق مشروع نوار تك، إن المبادرة تهتم بالأطفال واستخداماتهم للتكنولوجيا.



مضيفا أن المشروع يتم بالشراكة مع مديرية التربية والتعليم الفلسطينية في قطاع غزة.

وأشار أبو شاب إلى أن التركيز ينصب على الأطفال أولا، ثم الشباب الذي سيقوم بتطويع التكنولوجيا لإفادة منه المجتمع.

وأوضح “نختار أطفالا لهم سمات إبداعية وابتكارية..



حيث اهتمت النسخة الأولى من المشروع بالروبوت”.

وأضاف أبو شاب أن الهدف من المشروع وضع الطلاب على الطريق التكنولوجي. بينما تعمل النسخة الثانية من المشروع على مجال الهواتف الذكية وكيفية برمجتها.

وفى السياق ذاته، أعرب أبو شاب عن حزنه بسبب ضعف الإمكانيات فى المشروع نظرا للمعاناة التى يسببها لهم الحصار.

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