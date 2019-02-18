الحشد يحبط هجوما لـ داعش في اطراف خانقين

2019/02/18 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احبطت قوات الحشد الشعبي، هجوما لتنظيم "داعش" الإرهابي في اطراف قضاء خانقين بمحافظة ديالى.وقال اعلام الحشد في بيان، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه اليوم، إن "عناصر بتنظيم داعش الارهابي حاولوا التعرض على احدى نقاط المرتبطة في اطراف خانقين قرب احدى القرى الزراعية وتم التصدي لهم ومطاردتهم في الاراضي الزراعية".

وأضاف، أن "الحشد الشعبي اغلق كل الثغرات التي كان يستغلها "داعش" في استهداف المدنيين والقرى في خانقين، مؤكدا أن الوضع آمن".



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