2019/02/18 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد الاتحاد الوطني الكردستاني، الاثنين، عدم حسم موقفه لغاية اللحظة من المشاركة في جلسة برلمان اقليم كردستان المزمع عقدها في الساعة السابعة من مساء اليوم، مشيرا الى ان تطبيع الاوضاع في كركوك هو ابرز الخلافات مع الحزب الديمقراطي.وقال عضو المجلس القيادي في الحزب اريز عبد الله في تصريح لـ/المعلومة/ ان “الاجتماعات مع الحزب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الكردستاني: لم نحسم موقفنا من المشاركة في جلسة برلمان الاقليم) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الكردستاني: لم نحسم موقفنا من المشاركة في جلسة برلمان الاقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).