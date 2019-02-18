نهاية داعش في سوريا تفجّر أزمة عودة الإرهابيين إلى بلدانهم

2019/02/18 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتأهب مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة في سوريا للسيطرة على آخر جيب صغير خاضع لتنظيم الدولة الإسلامية على نهر

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