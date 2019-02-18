2019/02/18 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي جهودها من أجل التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست، حيث أكدت أنها ستتحدث “في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة البريطانية تواصل مفاوضات بريكست غير مبالية بهزائمها) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة البريطانية تواصل مفاوضات بريكست غير مبالية بهزائمها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).