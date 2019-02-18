اليمن : التحالف السعودي يواصل انتهاكاته المستمرة بقصف مدن الحديدة

2019/02/18 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حيثُ أقدمَ طيرانُ التحالفِ السعودي على قصفِ عددٍ من الاحياءِ السكنيةِ في مدينةِ الحديدةِ في انتهاكٍ جديدٍ له.

مراسلُنا ذكرَ اَن التحالفَ السعودي يواصلُ اعتداءاتِه

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