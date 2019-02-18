2019/02/18 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصورة المرفقة:

لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت شرطة ذي قار اليوم عن مصرع شخص واصابة 12 اخرين بجراح في حادث سير على الطريق الذي يربط الناصرية بالجبايش شرقا .





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت شرطة ذي قار اليوم عن مصرع شخص واصابة 12 اخرين بجراح في حادث سير على الطريق الذي يربط الناصرية بالجبايش شرقا .وقال مصدر في الشرطة لشبكة اخبار الناصرية ان عجلة نوع ( بيك اب ) انقلبت قرب تقاطع سيد يوشع على طريق ( الناصرية – جبايش ) .واوضح ان الحادث اسفر عن مصرع سائق العجلة البالغ من العمر 53 عاما واصابة 12 اخرين بجراح معظمهن من النساء.وبين ان سيارات الاسعاف نقلت الجرحى الى المستشفى فيما فتحت الشرطة تحقيقا في الحادث لمعرفة تفاصيله واسبابه .انتهى،ت ع ح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع شخص وإصابة 12 شخصا بحادث سير شرق ناصرية) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع شخص وإصابة 12 شخصا بحادث سير شرق ناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).