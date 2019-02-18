مستشفى الرفاعي يطالب بتخصيص مالي لفتح صالتي عمليات جديدتين

2019/02/18 | 13:42

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شبكة اخبار الناصرية:

طالبت إدارة مستشفى الرفاعي العام اليوم بتخصيص 250 مليون دينار لفتح صالتين جديدتين للعمليات الجراحية .





شبكة اخبار الناصرية:طالبت إدارة مستشفى الرفاعي العام اليوم بتخصيص 250 مليون دينار لفتح صالتين جديدتين للعمليات الجراحية .وقال مدير المستشفى ثامر ياسر لشبكة أخبار الناصرية أن صالة العمليات الوحيدة في المستشفى تشهد يوميا العشرات من العمليات الجراحية المتوسطة والكبرى وفوق الكبرى ، وباتت لا تلبي حاجة ابناء القضاء بالكامل.واضاف أن ادارة المستشفى تسعى لفتح صالة لعمليات الطوارئ و أخرى لعمليات العيون ، مبينا ان كلفة تشييدهما تقدر بـ 250‪ ‬مليون دينار عراقي .وطالب وزارة الصحة الاتحادية ودائرة صحة ذي قار بتخصيص المبلغ للمستشفى للشروع بالعمل في اقرب فرصة .

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