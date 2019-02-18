وزير التخطيط يبحث مع جامعة النيلين السودانية آفاق التعاون العلمي بين البلدين

2019/02/18 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي، في ديوان الوزارة، اليوم الإثنين، وفداً من جامعة النيلين السودانية برئاسة البروفيسور الرشيد إسماعيل عميد كلية الدراسات العليا

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