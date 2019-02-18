المالية النيابية تدعو إلى تفعيل تعيين 40 ألف مواطن وثتثبيت العقود عبر تخصيصات الموازنة

2019/02/18 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس اللجنة المالية النيابية حنين القدو، اليوم الأثنين، مؤسسات الدولة المختلفة إلى العمل بموجب التخصيصات المالية في قانون الموازنة وتنفيذ فقراتها سيما المتعلقة بتعيين

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