2019/02/18 | 13:52

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وزير الخارجية العماني: ليس هناك تطبيع مع إسرائيل بل عملية سياسية لإيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الخارجية العماني: ليس هناك تطبيع مع إسرائيل بل عملية سياسية لإيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية قناة الغد.

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