نائب: حظوظ الفياض بتولي الداخلية أصبحت قوية

2019/02/18 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد النائب عن تحالف الفتح حنين القدو, الاثنين, أن التفاهمات بين تحالفي سائرون والفتح بشأن اكمال وتسمية الوزراء المتبقيين وصلت الى مرحلة النضج, مبينا ان حظوظ فالح الفياض أصبحت اقوى من قبل.وقال القدو في تصريح لـ/المعلومة/، إن “حظوظ فالح الفياض بالحصول على منصب أصبحت قوية خصوصا بعد التفاهمات الأخيرة بين […]

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