الجنائية المركزية: المؤبد لإرهابيين اثنين حازا 37 كغم من المواد المتفجرة

2019/02/18 | 13:54

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بغداد اليوم-بغداد

اصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة، الاتحادية، الإثنين، 18 شباط، 2019، حكما بالسجن المؤبد بحق مدانين اثنين بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي ضبطت بحوزتهم مواد متفجرة.

وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، وتلقته (بغداد اليوم)، ان "المدانين القي القبض عليهما من قبل الاجهزة الامنية وضبطت بحوزتهم مواد متفجرة مخلوطة مع سماد اليوريا تزن 37 كغم معدة استهداف المواطنين ".

واشار البيان الى ان "المدانين اعترفا في مرحلتي التحقيق الابتدائي والقضائي بانتمائهما لتنظيم داعش الارهابي وان المواد كانت معدة لاستهداف المواطنين وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد"، مبيناً ان "الحكم صدر وفقاً لاحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب".

بغداد اليوم _ متابعة

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الأثنين (18 شباط 2019)، عن احالة ثلاثة مسافرين ايرانيين للقضاء لمخالفتهم قانون لإقامة الاجانب في العراق.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم ضبطهم بالتعاون مع مكتب جهاز المخاب

بغداد اليوم- بغداد

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، الاثنين 18 شباط 2019، بتعيين الكفيف احمد جواد كاظم المتخرج الأول على كلية الآداب قسم علوم القران في جامعة ذي قار للسنة الدراسية 2018/2017، على ملاك الجامعة.

وقال السهيل في بيا

بغداد اليوم/ متابعة

تعهد وزير الكهرباء لؤي الخطيب، بحل مشكلة الكهرباء خلال الاربع سنوات المقبلة بشرط عدم تدخل القوى السياسية بعمله.

وقال الخطيب في لقاء متلفز، تابعته (بغداد اليوم)، إن "الاربع سنوات المقبلة ستشهد حل ازمة الكهرباء، بشرط ان ل

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