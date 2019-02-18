550 ألف زائر للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء

2019/02/18 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الثقافة والاتصال المغربية، إن المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء الذي أسدل الستار عليه، أمس الأحد، استقبل هذا العام عددا قياسيا من الزائرين تجاوز 550 ألفا.

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن الوزير محمد الأعرج قوله إن المعرض استقبل أكثر من 550 ألف زائر مقابل 520 ألف زائر في الدورة السابقة.

وأضاف أن هذا العدد يعتبر رقما قياسيا تم تسجيله لأول مرة منذ نشأة المعرض وأن هذه الدورة “كانت ناجحة بكل المقاييس وعلى كافة الأصعدة”.

وأقيمت الدورة الخامسة والعشرون من المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء في الفترة من السابع إلى السابع عشر من فبراير/شباط.

وحلت إسبانيا ضيف شرف على المعرض الذي شاركت فيه أكثر من 700 دار نشر من 42 دولة.

وقال الأعرج إن المعرض شهد إقبالا كبيرا من الأطفال والشبان مما يدل على أن الكتاب ما زالت له أهميته قيمته.

وأضاف أن الهدف من المعرض هو الوصول إلى مجتمع المعرفة وجعل القراءة سلوكا يوميا لدى المواطن المغربي.

وتنظم المعرض سنويا وزارة الثقافة والاتصال بالتعاون مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات واتحاد الناشرين المغاربة.

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