صحيفة لبنانية تفجرها: هذا ماتحضره السعودية للعراق

2019/02/18 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد- العراق اليوم:

كشف تقرير صحافي، الاثنين، عن توجه السعودية الى تعزيز حربها الناعمة ضد العراق بشراء عدد من صفحات ...





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