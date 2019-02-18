2019/02/18 | 13:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
كشف تقرير صحافي، الاثنين، عن توجه السعودية الى تعزيز حربها الناعمة ضد العراق بشراء عدد من صفحات ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صحيفة لبنانية تفجرها: هذا ماتحضره السعودية للعراق) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد- العراق اليوم:
كشف تقرير صحافي، الاثنين، عن توجه السعودية الى تعزيز حربها الناعمة ضد العراق بشراء عدد من صفحات ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صحيفة لبنانية تفجرها: هذا ماتحضره السعودية للعراق) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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