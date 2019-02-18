الهجرة: عودة 1087 نازحاً الى مناطقهم في نينوى

2019/02/18 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الاثنين، عن عودة 1087 نازحا الى مناطقهم الاصلية في نينوى.وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة ستار نوروز، بحسب بيان ورد لشبكة رووداو الإعلامية، نسخة منه، إن "النازحين يعودون وفقا لرغبتهم طوعيا دون إجبارهم على ترك المخيم قسرياً" ، مبينا "ان نحو (1087) نازحا غادر خلال اليومين الماضيين مخيمات الجدعة والحاج علي ومدرج المطار وحمام العليل عائدا إلى مناطق سكناهم الأصلية في مناطق (الشرقاط ، الحضر، بعاج ، تلعفر ، تل عبطة ، محلبية ، بأدوش ، القوش ، ربيعة ، زمار ، حميدات ، سنجار ، القراج ، مخمور ، القيارة إضافة إلى جانبي الموصل الأيمن والأيسر ) .وأشار إلى ان عودة العوائل النازحة مستمرة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية في المحافظة والوزارات المعنية وتوفير باصات لأعادتها إلى مناطقها الأصلية فضلا عن توزيع سلأت غذائية بينها كمتاع للطريق .

ونزح الالاف من مدينة الموصل منذ توغل تنظيم داعش إلى مدينة الموصل في حزيران 2014.

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