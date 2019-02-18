كاتانيتش: كأس آسيا اضافت الخبرة للاعبي المنتخب الوطني

2019/02/18 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدرب المنتخب الوطني، ستريشكو كاتانيتش، اليوم الاثنين، عن استقطابه للاعبين جدد لصفوف المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.

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