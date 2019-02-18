2019/02/18 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / مصدر امني :العثور على جثة رجل شمالي العاصمة

18/02/2019 13:35:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

عثرت قوات الشرطة ، الاثنين، العثور على جثة رجل قضى رمياً بالرصاص شمال بغداد.

وذكر مصدر امني لمراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "قوة أمنية عثرت على جثة رجل مجهول الهوية مرمية على جانب الطريق في قضاء التاجي وعليها آثارا إطلاقات نار بمنطقة الرأس".

وأضاف ، أن "القوة نقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي".

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