الجنائية المركزية: المؤبد لإرهابيين أثنين يحوزان 37 كغم من المواد المتفجرة

2019/02/18 | 13:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد

الرصافة/ الاتحادية حكما بالسجن المؤبد بحق مدانين اثنين بالانتماء

لتنظيم داعش الإرهابي ضبطت بحوزتهم مواد متفجرة.

وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ، ان

"المدانين القي القبض عليهما من قبل الاجهزة الامنية وضبطت

بحوزتهم مواد متفجرة مخلوطة مع سماد اليوريا تزن 37 كغم معدة

استهداف المواطنين".

واشار البيان الى ان "المدانين اعترفا في مرحلتي التحقيق

الابتدائي والقضائي بانتمائهما لتنظيم داعش الارهابي وان المواد

كانت معدة لاستهداف المواطنين وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد"

مبيناً ان "الحكم صدر وفقاً لاحكام المادة الرابعة /1 من قانون

مكافحة الإرهاب".

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